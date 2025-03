Agro Paulista: Lideranças femininas se reúnem para discutir estratégias nas cadeias produtivas O 2º encontro foi realizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 20/03/2025 - 20h48 (Atualizado em 20/03/2025 - 20h48 ) twitter

2ª Reunião Setorial de Mulheres Líderes nas Câmaras Setoriais do Agronegócio Paulista Foto: Arquivo pessoal

Um auditório lotado... de mulheres, claro. E uma certeza: estamos no caminho certo.

Fiquei encantada em ouvir cada palestrante dessa segunda reunião setorial de mulheres líderes nas câmaras setoriais do agronegócio paulista. Cada uma trouxe sua expertise, dicas e motivação. E, sim, isso não faltou para nenhuma delas. O setor é desafiador, mas todas ressaltaram que é possível seguir em frente e conquistar cada vez mais espaço e resultados em suas áreas.

A Chris Morais, presidente da Câmara Setorial de Carne Bovina, comentou sobre a importância da aprovação do Fundesa, fundo que garante o ressarcimento indenizatório aos pecuaristas em casos de novos focos de febre aftosa, em decorrência da retirada da vacinação. Suas palavras sempre esclarecedoras e motivadoras.

‌



Chris Morais, presidente Câmara Setorial de Carne Bovina Foto: Arquivo pessoal

Já a Cristina Nagano, de Ovos e Derivados, falou sobre o aumento do preço dos ovos e sobre como a câmara desse segmento está envolvida em apresentar estratégias para consolidar ainda mais mercado. Ela também ressaltou a importância de Bastos, no interior de São Paulo, que é a maior produtora de ovos do Brasil.

Suzana Araújo, de Fungos e Cogumelos; Célia Carbonari, de viticultura, vinhos e derivados; Patrícia Galasini, da olivicultura; e outras tantas mulheres espetaculares abordaram a situação atual e os desafios de seus respectivos segmentos.

O Mundo Agro participou do encontro e, em breve, você poderá conferir detalhes sobre o que cada uma dessas mulheres incríveis falou e suas contribuições para a transformação do agro em nosso estado.