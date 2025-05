Empresa brasileira aposta em alternativa à manteiga de cacau Agropalma fornece CBS com produção nacional e compromisso ambiental Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 05/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Colaborada do núcleo de P&D da Agropalma fazendo teste de CBS em chocolate Foto cedida: Agropalma

Diante da alta nos preços da manteiga de cacau, a Agropalma, empresa brasileira reconhecida em todo o mundo como referência na produção sustentável de soluções com óleo de palma, oferece ao mercado a CBS (Cocoa Butter Substitute).

A CBS é uma gordura vegetal com desempenho sensorial semelhante, maior resistência térmica e custo mais competitivo que a manteiga de cacau. Com produção 100% nacional e práticas sustentáveis em toda a cadeia, a empresa se consolida como referência no fornecimento de soluções ao setor alimentício.

A companhia conta com seis indústrias de extração de óleo bruto, duas refinarias e um terminal de exportação alfandegado, e emprega cerca de 5 mil colaboradores.

Refinaria da Agropalma, Limeira, São Paulo Foto cedida : Agropalma

A Agropalma também foi pioneira em implementar, há mais de 20 anos, um programa de Agricultura Familiar com palma, que beneficia hoje mais de 300 agricultores parceiros.

‌



Eu descobri o potencial da Elaeis guineensis quando estava no meu MBA da Esalq. Ao escolher o tema da minha pesquisa, biocombustíveis, me encantei com o potencial da palma.

Sim, ela também é uma importante matéria-prima para a produção de biocombustíveis. Sua alta produtividade por hectare torna o cultivo da palma uma alternativa eficiente e de baixo impacto ambiental quando comparado a outras fontes de biodiesel. O óleo de palma pode ser transformado em biodiesel, contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

‌



O Mundo Agro conversou com André Gasparini, diretor comercial, P&D e marketing da Agropalma.

André Gasparini, diretor comercial, P&D e marketing da Agropalma Foto cedida : Agropalma

Mundo Agro: Neste ano, a manteiga de cacau atingiu um patamar de preço que afeta diretamente o produto - chocolate e outros itens - nesse período. No entanto, existem outras gorduras que podem ser utilizadas. Uma delas é a Cocoa Butter Substitute (CBS). Me fale um pouco mais sobre essa gordura. Dá para comparar com a manteiga de cacau? Alguma diferença no sabor, textura? Qual é a diferença de valor?

‌



André Gasparini: A CBS é um tipo de gordura, também 100% vegetal, que traz ao produto caraterísticas semelhantes às que a manteiga de cacau confere: um ótimo derretimento na boca, destacando o sabor do cacau, ao mesmo tempo que oferece ótima resistência térmica, de forma que o produto não derreta ao longo da cadeia de suprimentos, gerando defeitos ao consumidor.

Ela também confere brilho, textura e dureza aos produtos, trazendo vantagens tanto para a indústria que a utiliza, como ao confeiteiro e ao consumidor. Além disso, ela tem a vantagem de não precisar passar pelo processo de têmpera (essencial para manteiga de cacau), facilitando o dia a dia de todos.

Mundo Agro: A Agropalma é uma empresa que fornece a CBS ao mercado alimentício, assim como outras gorduras também. Quais seriam essas outras gorduras e onde são usadas?

André Gasparini: Atualmente temos mais de 100 gorduras vegetais em nosso portifólio, trazendo soluções para inúmeros mercados, como alimentício, oleoquímico, cosmético e industrial. No mercado alimentício, temos alternativas em panificação; compounds, coberturas, confeitos e recheios; lácteos de sorvetes; fritura, seja no segmento industrial, ou de Food service; tendo como diferencial ser a única empresa brasileira a produzir gordura orgânica derivada de óleo de palma.

Mundo Agro: Vocês são referência mundial na produção sustentável de soluções com óleos vegetais, com refinarias nos estados do Pará e de São Paulo. Gostaria que o senhor falasse sobre as ações da empresa no quesito sustentabilidade.

André Gasparini: Temos um compromisso com a sustentabilidade em todas as etapas da nossa produção, o que é refletido nas nossas ações. Nós implementamos, nos últimos anos, o programa de Melhores Práticas de Manejo (BMP) em nossas áreas de plantio.

Essas boas práticas já renderam excelentes resultados e consistem, basicamente, em combinar estratégias de produtividade - como manejo voltado a ganho de rendimento, boa cobertura de solo (o que diminui, inclusive, uso de herbicidas em áreas totais), nutrição adequada e podas nos períodos corretos - com a captura de rendimento, processo em que há intervenções para reduzir as perdas durante a colheita.

Nas caldeiras das refinarias, em Limeira, São Paulo, substituímos os combustíveis fósseis por biomassa de madeira de reflorestamento, uma fonte renovável, que contribuirá para a redução de mais de 13 mil toneladas de CO2 por ano – o que corresponde ao plantio anual de 91 mil árvores.

As ações, no entanto, vão além da produção. A Agropalma conta com um reserva florestal protegida na Amazônia de 64.000 hectares, em que a empresa atua ativamente na proteção e monitoramento.

Esse trabalho ajuda na preservação de espécies nativas da fauna e da flora, algumas até ameaçadas de extinção. No âmbito social, contamos com a Escola Agropalma, que oferece educação de qualidade sem custos aos filhos dos funcionários da empresa, da educação infantil ao ensino médio; e somos parceiros de instituições, como o SENAI, por exemplo, que nos auxilia na oferta de cursos de formação profissional para os nossos colaboradores.

Ainda dentro desse último pilar, também temos ações voltadas para o desenvolvimento socioeconômico, como o Programa de Responsabilidade Socioambiental - SOMAR. O projeto é fruto de um desejo da companhia de estabelecer um diálogo transparente e colaborativo entre a Agropalma e as comunidades no entorno, a fim de desenvolver soluções para problemas comuns.

Graças ao programa, já vemos resultados muito positivos na área da saúde, cultura, na empregabilidade, educação. O fato é que nesses anos de serviço, percebemos que o diálogo é essencial para entender como a Agropalma pode ajudar, inclusive economicamente, os cidadãos do nosso entorno.

Foi isso que nos impulsionou a criar, ainda em 2002, o Programa de Agricultura Familiar e Integrada, que hoje já conta com mais de 374 agricultores familiares e 63 produtores integrados.

Resumidamente, essa iniciativa garante acesso aos melhores materiais de plantio e insumos agrícolas aos produtores, além de uma consultoria sobre práticas de sustentabilidade e requisitos legais. A Agropalma também se compromete em adquirir 100% dos frutos produzidos pelos beneficiados, garantindo a renda dos envolvidos.

Mundo Agro: Qual a previsão, projeção para este ano em comparação com o ano passado (CBS)?

André Gasparini: O mercado estima que o Brasil vai consumir este ano entre 20 e 22 mil toneladas de CBS. Desse total, cerca de 80% são importados. Isso significa que a Agropalma, como única empresa brasileira que trabalha com esse tipo de gordura, é responsável por suprir os 20% restantes, projeção essa que utilizamos como base para o nosso planejamento neste ano.

Mundo Agro: Qual é o maior desafio da Agropalma?

André Gasparini: As mudanças climáticas são, hoje, o nosso maior desafio, pois impactam diretamente em todas as etapas do nosso trabalho, do planejamento à produção e ao fornecimento. Durante o final de 2023 e todo o ano de 2024, por exemplo, nós enfrentamos uma seca muito severa na região Norte, que causou uma queda na produtividade do óleo de palma.

Esse desaceleramento fez com que precisássemos nos reorganizar para continuar cumprindo nossos compromissos com os clientes. Em 2025, ainda estamos convivendo com as consequências desse período, que não só marcou a região, como também assombrou a vida de produtores de diferentes culturas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp