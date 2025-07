Barretos 70tão é tradição, inovação e emoção Shows inéditos, rodeio internacional e tradição marcam os 70 anos de Barretos Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 05/07/2025 - 17h55 (Atualizado em 05/07/2025 - 17h58 ) twitter

Festa do Peão de Barretos, em São Paulo Foto cedida: Festa do Peão Boiadeiro de Barretos, SP

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos completa sete décadas de história, mantendo-se como o principal símbolo da cultura sertaneja e da tradição do rodeio no Brasil. Reconhecida como a maior competição do gênero na América Latina, a festa de 2025 traz uma programação especial que combina o que há de mais moderno em entretenimento com a preservação de suas raízes.

A agenda inclui a 32ª edição do Barretos International Rodeo, as finais da Liga Nacional de Rodeio (LNR) e da Professional Bull Riders Brazil (PBR), além de uma extensa grade musical com mais de 100 shows. Entre as atrações confirmadas estão apresentações inéditas, como o espetáculo exclusivo da “Embaixadora” Ana Castela e o show comemorativo Barretão 70tão, com Rionegro & Solimões, César Menotti & Fabiano e Edson & Hudson — três duplas que marcaram época na história do evento.

Parque do Peão em Barretos, SP Foto cedida: Festa do Peão de Barretos

Eu, que tenho 47 anos, não vejo a hora de participar dessa festa que é uma verdadeira celebração sertaneja. Conheci a música comemorativa durante o GAFFFF, em São Paulo, na apresentação emocionante de Edson & Hudson.

Edson & Hudson no GAFFFF 2025 Foto: Arquivo pessoal

E hoje você confere a primeira prosa que tive com Jeronimo Muzeti, presidente de Os Independentes.

‌



A série especial abordará o esporte e o cuidado com os animais, a gastronomia — incluindo a famosa queima do alho —, a sustentabilidade, o entretenimento, a economia , os atletas e os camarotes, que prometem oferecer luxo e contar com a presença de muitos artistas.

O Mundo Agro estará em breve em Barretos — e, quem sabe, também na arena da festa...

‌



Segura, peão!

Jeronimo Muzeti, presidente de Os Independentes Foto cedida: Festa do Peão de Barretos

Mundo Agro: Quais são as principais novidades e atrações especiais para a edição de 70 anos da Festa do Peão de Barretos em 2025?

‌



Jeronimo Muzeti: Atualmente, Barretos é a principal competição de rodeio da América Latina - que a programação vai contar com a 32ª do Barretos International Rodeo, finais do campeonatos de montarias em touros da Liga Nacional de Rodeio (LNR) e da Professional Bull Riders Brazil (PBR), além das provas cronometradas das modalidades, Team Penning, Três Tambores, Team Roping, Ranch Sorting e Breakaway Roping. As outras modalidades são cutiano, sela americana e bareback.

Em relação às atrações musicais, mais uma vez, o evento sediará shows roteirizados com exclusividade para Barretos. Como é o caso do show da Embaixadora Ana Castela, cantora, compositora e instrumentista brasileira, que se tornou fenômeno no cenário musical brasileiro, especialmente no gênero agronejo, uma vertente do sertanejo com referências ao universo do agronegócio.

Também está confirmado o show Barretão 70tão (tema dos 70 anos do evento) com música especial do Rionegro & Solimões, César Menotti & Fabiano e Edson & Hudson, três duplas que marcaram a história da Festa do Peão de Barretos.

Já o Palco Amanhecer, também está com extensa programação, já tem mais de 30 shows confirmados de grandes artistas sertanejos, mesclando gerações da música. Além disso, o Camping recebeu um palco com programação exclusiva para hóspedes do setor, já estão confirmados mais 30 shows. No total, a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos tem mais de 100 shows em uma grade concorridíssima com as maiores atrações do país.

Mundo Agro: Como a festa tem evoluído ao longo dessas sete décadas?

Jeronimo Muzeti: A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos está em constante expansão e evolução, sem jamais perder de vista seus princípios fundamentais: as raízes sertanejas e o compromisso com a filantropia. Ano após ano, o grande objetivo é proporcionar ao público uma experiência inesquecível no Barretão — criando memórias positivas e trazendo ao evento as atrações mais desejadas pelo público ao longo do ano.

A trajetória da Festa é marcada por uma evolução contínua. Da primeira edição, realizada como uma pequena celebração no centro da cidade, o evento logo migrou para o Recinto Paulo de Lima Correa. De projeção inicialmente regional, tornou-se destaque estadual e, em seguida, conquistou reconhecimento nacional, com cada década trazendo novos marcos em sua história. Na década de 1980, o crescimento foi tanto que o Recinto já não comportava o evento, e assim nasceu o Parque do Peão: um espaço grandioso, com 2 milhões de metros quadrados, pensado para abrigar toda a grandiosidade da Festa. Desde então, o Barretão se renova a cada ano, incorporando inovações para tornar a experiência dos visitantes ainda mais completa e inesquecível.

Mundo Agro: De que forma a tradição do rodeio é mantida, equilibrando inovação e respeito às raízes culturais?

Jeronimo Muzeti: A tradição do rodeio em Barretos é mantida com um cuidado que envolve paixão, respeito e constante atualização. O equilíbrio entre inovação e raízes culturais se revela em cada detalhe da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos: das montarias que seguem regras rígidas de bem-estar animal às homenagens aos pioneiros da cultura sertaneja, passando por concursos tradicionais como o de berrante e a Queima do Alho.

Ao mesmo tempo, a festa se reinventa a cada edição com novas tecnologias, experiências para o público, grandes shows, infraestrutura moderna e uma programação inclusiva, que dialoga com diferentes gerações.

A festa acontece de 21 a 31 de agosto em Barretos!

