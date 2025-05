Exportações de mel disparam e Paraná assume a vice-liderança Nos primeiros três meses do ano, o estado passou de terceiro para segundo lugar no ranking nacional de exportação de mel Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 04/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/05/2025 - 02h00 ) twitter

Produção de mel - 04-2021 Ortigueira - Pr Gilson Abreu/AEN Foto cedida : Gilson Abreu/AEN

As exportações de mel do Paraná cresceram 114% no volume e 181,4% na receita no primeiro trimestre de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024. Foram exportadas 1.641 toneladas de mel, gerando US$ 5,251 milhões, com um preço médio de US$ 3,20 por quilo.

Minas Gerais ocupa o primeiro lugar no ranking, com 2.333 toneladas exportadas, resultando em uma receita de US$ 7,292 milhões. O Piauí aparece em terceiro lugar, com 1.359 toneladas e US$ 4,006 milhões em receita.

Os dados foram divulgados no Boletim de Conjuntura Agropecuária, referente à semana de 24 a 30 de abril, preparado pelo Departamento de Economia Rural (Deral) do Paraná.

No cenário nacional, as exportações de mel alcançaram 9.120 toneladas no primeiro trimestre de 2025, marcando um aumento de 19,7% em relação ao ano anterior. Contudo, a receita gerada foi de US$ 28,412 milhões, representando uma queda de 54,3% em comparação com 2024.

‌



Os Estados Unidos continuam sendo o principal destino do mel brasileiro, com 85,7% do volume total exportado, seguidos por Canadá e Alemanha.

