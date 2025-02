Mercado de flores no Brasil prevê crescimento de 6% em 2025 Rosas e orquídeas são as mais vendidas, mas as condições climáticas desafiam o setor Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 12/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/02/2025 - 02h00 ) twitter

Mercado de flores Foto cedida : Ibraflor

Apesar das consequências das alterações climáticas que afetaram os produtores de várias regiões do país, principalmente do Sul, e o aumento dos insumos, o setor de flores e plantas ornamentais brasileiro encerrou o ano de 2024 com um crescimento entre 6% a 7%.

O Mundo Agro conversou com o diretor de comunicação e marketing do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), Renato Opitz.

Renato Optiz, diretor da Ibraflor Foto cedida: Ibraflor

Mundo Agro: Como foi 2024 para o setor?

‌



Renato Optiz: O mercado de flores e plantas ornamentais teve o ano de 2024 bastante interessante. O crescimento médio foi entre 6% e 7%, variando por especificação de cada um dos setores: flores de corte, flores em vaso, plantas verdes, plantas para paisagismo.

Então, de forma geral, foi um ano bastante positivo e com muitos desafios pela frente, diante a própria situação econômica do país e de alguns novos projetos em desenvolvimento, principalmente para tornar as flores e plantas mais disponíveis para o consumidor.

‌



Percebemos várias iniciativas, em muitos estados brasileiros, para disponibilizar as flores e plantas em outros locais fora dos tradicionais, como floriculturas e supermercados. A gente viu que muitas outras áreas tentaram disponibilizar flores e plantas para os seus consumidores, principalmente lojas de conveniência, alguns mercados menores e também a venda por internet acabou aumentando significativamente.

Mundo Agro: Qual expectativa para 2025?

‌



Renato Optiz: Para o ano de 2025, as expectativas são boas, algo em torno de 5% a 6%, ou seja, um pouco mais até do que o crescimento da economia como um todo. O mercado de flores de corte continua aquecido. Já o mercado de plantas está um pouco super ofertado. Deve haver alguma acomodação durante os primeiros meses deste ano.

A questão das chuvas também tem atrapalhado e também impossibilita a implantação de alguns projetos que estavam em andamento. Mas, a expectativa em geral do ano é boa, principalmente agora, já com a próxima data comemorativa, que é o dia de São Valentino, o Valentine’s Day, que trabalhamos como o “Dia da Amizade” e que tem crescido a ano a ano no nosso mercado. Logo em seguida, vem o Dia Internacional da Mulher, o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, que são as três datas mais importantes do setor e que devem alavancar bem as vendas.

Mundo Agro: Qual é a melhor data de venda de flores?

Renato Optiz: A melhor data para a venda de flores e plantas ainda continua sendo o Dia das Mães, mas outras datas têm crescido bastante de importância. Tanto o Dia Internacional da Mulher como o Dia dos Namorados são datas muito fortes. Além disso, nós temos também, durante o ano, a época de Finados e o final de ano, tanto a época do Natal como o Ano Novo. Fora isso, também depende muito de região para região. A gente tem outras que estão ficando relevantes no mercado, como o Dia do Professor, o Dia da Vovó.

Mundo Agro : Quais são as flores mais vendidas?

Renato Optiz: As flores mais vendidas continuam sendo as rosas. Mas, muito próxima também está a venda das orquídeas, que cresceu muito nos últimos anos, principalmente as em vaso, porque ficaram com preços mais atrativos, são encontradas em uma variedade de cores e formatos e com a vantagem de serem bastante duráveis pois, uma vez florescidas, podem ter cortadas as suas hastes para que, no ano seguinte, ela rebrote.

Muitas pessoas também têm o costume, depois de elas florescerem, de as colocarem nas árvores, que é o ambiente natural dessas flores. Isso caiu bem no gosto do público brasileiro e tem provocado o crescimento do seu consumo. Outras flores que também são bastante comercializadas são os crisântemos, os antúrios, as begônias, os lírios, as azaleias, violetas e uma série de outras, como minirrosas, poinsettias, os kalanchoes e calandivas e vários outros tipos de flores que têm crescido bastante no consumo brasileiro.

Mundo Agro: Como está a venda online de flores? Qual a porcentagem dela no faturamento do setor?

Renato Optiz: A venda online também tem crescido bastante, principalmente nas cidades maiores, e tem um potencial enorme. No entanto, ainda representa menos de 10% do faturamento total. Então, ainda existe um longo caminho a ser percorrido para poder aumentar a sua participação dentro dessa fatia. Os principais locais de comercialização ainda são as floriculturas, os garden centers e os supermercados.