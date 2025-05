Minas Gerais aposta em inovação para impulsionar o agronegócio Hub MG Agro abre inscrições para conectar produtores rurais a soluções tecnológicas e sustentáveis Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 03/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 02h00 ) twitter

Hub de Minas Geraus aposta em inovação para impulsionar o agronegócio Foto cedida : Divulgação/Seapa

Empresas e produtores rurais interessados em desenvolver soluções tecnológicas para o agronegócio mineiro têm até o dia 31 de maio para se inscrever no Hub MG Agro.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), em parceria com a Emater, Epamig e IMA.

O programa tem como objetivo aproximar o setor produtivo rural de startups, empresas de base tecnológica e centros de pesquisa, promovendo conexões que gerem inovação e sustentabilidade no campo.

“Estamos buscando ouvir os desafios enfrentados pelos produtores rurais, médias e grandes organizações do agro, para que possamos conectar essas demandas a soluções tecnológicas concretas”, disse Rebeca Caroline Gonçalves de Souza, assessora técnica da Seapa.

Um dos destaques do programa é o caso da Associação dos Suinocultores de Minas Gerais (Asemg), que apresentou a necessidade de tecnologias para mensurar as emissões de gases de efeito estufa (GEE), calcular o sequestro de carbono e viabilizar a comercialização dos créditos de carbono gerados.

Quem venceu a proposta foi a GXP Tecnologia, selecionada entre sete empresas participantes. A expectativa é que, nos próximos dez anos, os produtores envolvidos possam gerar até R$ 84 milhões em créditos de carbono, com receita anual variando entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão por produtor. A startup também projeta um faturamento anual entre R$ 7 milhões e R$ 12 milhões.

“Além de criar uma nova fonte de receita para os suinocultores, essa inovação contribui diretamente para a redução das emissões de GEE, alinhando a suinocultura mineira às exigências de sustentabilidade do mercado atual”, destacou Rebeca Souza.

As inscrições seguem abertas até 31 de maio, e as propostas podem ser enviadas por meio deste link .

