Tecnologia e inteligência artificial transformam a criação de caprinos Inovação simplifica o manejo e leva precisão e organização para produtores Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 08/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/06/2025 - 02h00 )

Tecnologia rural une inteligência artificial e celular e transforma a criação de caprinos Foto cedida: CabraTech

Um aplicativo que utiliza inteligência artificial está revolucionando a caprinovinocultura. A gestão de rebanhos de caprinos e ovinos é feita pelo celular, permitindo aferir o peso vivo dos animais de forma prática e precisa, sem a necessidade de equipamentos tradicionais de pesagem.

O Mundo Agro conversou com Diego Freire, CTO da CabraTech, para conhecer mais sobre essa tecnologia inovadora no campo.

Diego Freire , CTO da CabraTech Foto cedida: CabraTech

Mundo Agro: Como surgiu a ideia de usar inteligência artificial para aferição de peso em caprinos e ovinos?

Diego Freire: A ideia nasceu com a vivência direta com as dificuldades do campo. Meu pai, Benedito Abade, foi criador de caprinos e ovinos em Curaçá, no sertão da Bahia, até 2016. Ele sempre enfrentou grandes obstáculos para manejar e comercializar os animais de forma eficiente. Como muitos pequenos produtores, meu não tinha acesso a uma balança. Na hora da venda, o peso era estimado “no olho”, sem nenhum método preciso, o que causava prejuízos frequentes.

‌



Essa mesma falta de precisão afetava o manejo sanitário. Para aplicar vacinas e vermífugos corretamente, é necessário saber o peso real do animal. Sem esse dado, meu pai precisava adivinhar. Muitas vezes, a dose errada resultava em falhas no tratamento e até na morte dos animais. Ver isso acontecer me marcou profundamente e me fez buscar uma solução acessível, prática e tecnológica.

Mundo Agro: Quais os principais diferenciais tecnológicos do app da CabraTech em comparação com outros sistemas de manejo animal disponíveis?

‌



Diego Freire: A CabraTech nasceu com o propósito de transformar a realidade do pequeno produtor rural, que representa mais de 80% dos produtores no Brasil e ainda enfrenta sérias limitações no acesso à internet, à tecnologia e a ferramentas essenciais de gestão.

Por isso, nosso aplicativo de gestão funciona offline e conta com uma versão gratuita que oferece todos os módulos de gestão, com limite de até 15 animais. Assim, o produtor pode testar, organizar sua produção e só depois optar por um plano pago, com valores acessíveis entre R$12,95 e R$59,95.

‌



Um dos recursos que mais impacta é a pesagem por imagem. Com apenas uma foto tirada pelo celular, o produtor consegue em até 20 segundos uma estimativa precisa do peso do animal, sem precisar de balança. E vamos além, estamos desenvolvendo uma nova inteligência artificial que, por meio de imagens, ajudará o produtor a identificar doenças e saber como tratar a enfermidade.

Mundo Agro: Como funciona a tecnologia de IA usada para estimar o peso dos animais? Ela é precisa mesmo sem balanças tradicionais?

Diego Freire: A tecnologia de inteligência artificial usada pela CabraTech funciona por meio da análise de imagens dos animais capturadas com a câmera do celular. Ao tirar uma foto do dorso do caprino ou ovino, o sistema identifica e extrai medidas corporais. Essas informações são processadas por um modelo de IA treinado com amostras reais, que estima o peso com alta precisão.

O resultado da pesagem por imagem é confiável, conseguimos em cenário real de uso precisão de até 92% em relação ao peso real, o que é excelente para fins de manejo sanitário, reprodutivo e comercial. Tudo acontece em menos de 20 segundos, de forma prática e acessível, ideal para o pequeno produtor que não tem acesso a balanças convencionais. É uma solução pensada para ser simples, eficiente e útil no campo.





Mundo Agro: O que levou vocês a priorizarem o acesso offline no aplicativo? Isso foi pensado especialmente para produtores do semiárido?

Diego Freire: A decisão de priorizar o acesso offline no aplicativo da CabraTech veio da vivência direta com a realidade do pequeno produtor rural, como no caso do meu pai, Sr. Benedito Abade, que até hoje não tem acesso a Wi-Fi em sua propriedade e depende de dados móveis para se conectar.

Isso nos mostrou que não faz sentido criar uma ferramenta digital que não se adapte à realidade de quem mais precisa dela. Por isso, desenvolvemos um aplicativo que funciona mesmo offline, permitindo que o produtor registre as informações dos seus animais sem depender de conexão.

Os dados ficam armazenados no próprio aparelho e são sincronizados automaticamente com a nuvem assim que houver acesso à internet, seja via Wi-Fi ou dados móveis. O acesso offline foi pensado para garantir que todos os produtores possam utilizar nossa tecnologia, mesmo nas regiões mais remotas do país.

Mundo Agro: Como os alertas personalizados e as análises inteligentes auxiliam os criadores no dia a dia?

Diego Freire: Os alertas personalizados e as análises inteligentes da CabraTech funcionam como uma espécie de assistente virtual do produtor, ajudando a organizar a rotina da fazenda e evitar perdas por esquecimento ou manejo inadequado.

Com os alertas, o criador recebe lembretes automáticos sobre tarefas importantes, como datas de vacinação, vermifugação, partos, secagem, controle financeiro, limpeza de cochos e muito mais. Isso evita que manejos essenciais sejam esquecidos, o que pode comprometer a saúde dos animais e o desempenho produtivo.

Já as análises inteligentes transformam os dados registrados no aplicativo em informações úteis e práticas, como o ganho de peso dos animais, o histórico de produção de leite, a eficiência reprodutiva do rebanho e o desempenho financeiro da propriedade. Com isso, o produtor passa a tomar decisões com base em dados reais e não mais no “achismo”.

Mundo Agro: Quais são os recursos mais utilizados pelos 116 criadores que já adotaram a solução?

Diego Freire: Calendário de tarefas – Funciona como uma agenda rural personalizada, com lembretes automáticos de tudo que precisa ser feito no dia a dia. Isso ajuda o produtor a manter a rotina da fazenda organizada e a não esquecer manejos importantes.

Personalização com fotos – Muitos produtores registram fotos dos animais e da propriedade, o que facilita a identificação individual e torna o uso do aplicativo mais visual e intuitivo.

Pesagem por imagem – Com apenas uma foto do animal, o produtor obtém uma estimativa precisa do peso em até 20 segundos.

Gestão financeira – Bastante usada para registrar despesas e vendas. O recurso ajuda o produtor a entender a rentabilidade da criação e tomar decisões mais conscientes.

Gestão sanitária – Auxilia no controle de vacinas, vermifugação e tratamentos. Com os alertas personalizados, o produtor evita falhas no manejo e protege a saúde do rebanho.

Mundo Agro: Com o objetivo de alcançar 3 mil criadores até o final do ano, quais estratégias estão sendo adotadas para escalar o uso da plataforma?

Diego Freire: Para alcançar a meta de 3 mil criadores até o final do ano, a CabraTech irá expandir seu alcance por meio de parcerias estratégicas e presença ativa junto ao público rural.

Parcerias institucionais – Firmando parcerias com prefeituras, associações e cooperativas rurais, para levar nossa tecnologia diretamente aos pequenos produtores por meio de programas públicos e iniciativas coletivas.

Modelo freemium– Disponibilizamos uma versão gratuita para até 15 animais, permitindo que os produtores testem e comprovem os benefícios da gestão antes de aderir a planos pagos.

Participação em eventos agropecuários – Participação em feiras e exposições agropecuários, aproximando a marca dos produtores e fortalecendo o relacionamento com o setor.

Marketing digital e mídia rural – Manteremos uma atuação digital ativa com conteúdo educativos sobre manejo, gestão e uso de tecnologia nas redes sociais, além de participações em programas de rádio, TV e podcasts voltados ao público rural.

Mundo Agro: Como a CabraTech mede o impacto direto da tecnologia na produtividade e rentabilidade dos criadores?

Diego Freire: A CabraTech mede o impacto na produtividade e rentabilidade dos criadores através de um levantamento comparativo dos índices zootécnicos e financeiros antes e depois do uso da nossa solução. Em algumas propriedades, coletamos dados como número de nascimentos, peso dos animais, produção de leite, mortalidade, volume de vendas e despesas antes da adoção do aplicativo.

Após cerca de seis meses de uso da CabraTech, realizamos a mesma coleta de dados para avaliar a evolução desses indicadores. Essa comparação direta permite entender com clareza como a tecnologia tem contribuído para melhorar o desempenho produtivo e econômico dos criadores.

Todos os dados são coletados com consentimento, tratados com responsabilidade e seguem os princípios da LGPD, garantindo a privacidade e a segurança das informações dos usuários.

Mundo Agro: Quais têm sido os principais feedbacks dos usuários até agora?

Diego Freire: Os produtores têm elogiado bastante a facilidade de uso do aplicativo. Muitos destacam como a navegação é intuitiva e como a funcionalidade de pesagem por imagem tem transformado a rotina no campo. Antes, eles não faziam ideia do peso real dos animais e precisavam “chutar” valores na hora da venda ou da aplicação de medicamentos. Hoje, com apenas uma foto, conseguem obter uma estimativa precisa em segundos, algo que antes era motivo de dor de cabeça, virou uma tarefa simples e rápida.

Um dos depoimentos é o de Bernadete Batista, do Capril BBB Ambiental “O app da CabraTech é sensacional e facilita muito o manejo, com ferramentas práticas e organizadas que ajudam na tomada de decisões e no cuidado com o rebanho”.

Mundo Agro: De que forma a parceria com a Dome Ventures está contribuindo para o crescimento e posicionamento da CabraTech no mercado?

Diego Freire: A parceria com a Dome Ventures tem sido fundamental para acelerar o crescimento e fortalecer o posicionamento da CabraTech no mercado. Com o apoio da Dome, temos acesso a mentorias especializadas, conexões estratégicas e uma rede qualificada de parceiros e investidores, o que tem ampliado nossa visão de negócio e preparado nossa solução para escalar de forma sustentável.

Além disso, a Dome tem nos apoiados no refinamento do nosso modelo GovTech, ajudando a estruturar estratégias para atuar com prefeituras e órgãos públicos, o que é essencial para alcançar nosso objetivo de impacto social no semiárido e em outras regiões do Brasil. Essa parceria tem sido um divisor de águas na nossa jornada, unindo inovação tecnológica com propósito social e visão de longo prazo.

Mundo Agro: O que significa atuar no ecossistema GovTech? Como a CabraTech pretende colaborar com prefeituras e instituições públicas?

Diego Freire: Atuar no ecossistema GovTech significa desenvolver soluções inovadoras que fortalecem a gestão pública e promovem políticas mais eficientes, inclusivas e sustentáveis. No caso da CabraTech, isso representa levar tecnologia acessível aos pequenos produtores rurais por meio de parcerias com prefeituras e instituições públicas, contribuindo diretamente para o desenvolvimento do campo e o combate às desigualdades rurais.

Nossa proposta é colaborar com os governos municipais oferecendo uma ferramenta que apoie os produtores locais na gestão zootécnica, sanitária, reprodutiva e financeira do rebanho, mesmo em regiões com baixo acesso à internet. Além disso, oferecemos capacitação, acesso a novos mercados e levantamos dados estratégicos que podem ser usados pelas prefeituras para fortalecer suas políticas de agricultura familiar. Com isso, a CabraTech se torna uma aliada dos gestores públicos no fomento à produção sustentável, à segurança alimentar e à geração de renda no campo.

Mundo Agro: Há planos de customizar a solução para diferentes realidades ou regiões do país via setor público?

Diego Freire: Nossa solução está em processo de customização para atender às diferentes realidades do campo brasileiro. Temos dialogado com diversos municípios para entender de forma mais profunda como a digitalização por meio da CabraTech pode apoiar os produtores locais. A proposta é adaptar o aplicativo às necessidades específicas de cada região, respeitando práticas produtivas, calendários sanitários e desafios locais. Com isso, buscamos gerar impacto social, econômico e ambiental positivo, promovendo inclusão digital no campo, aumento da produtividade, melhoria na renda dos agricultores familiares e um manejo mais sustentável dos rebanhos. A parceria com o setor público é estratégica para levar essa transformação a quem mais precisa.

Mundo Agro: Como a digitalização da caprinovinocultura pode contribuir para a sustentabilidade e o desenvolvimento do semiárido?

Diego Freire: A digitalização da caprinovinocultura tem um papel estratégico no avanço sustentável do semiárido. Ao levar tecnologia acessível diretamente para as propriedades, como faz a CabraTech, os produtores passam a tomar decisões mais assertivas, baseadas em dados reais, o que permite aumentar a produtividade sem a necessidade de expandir a área de criação. Com ferramentas como a pesagem por imagem, manejo sanitário e reprodutivo, além de alertas inteligentes, torna-se possível prevenir perdas, reduzir a mortalidade animal e melhorar a eficiência do manejo, gerando mais renda e promovendo segurança alimentar para as famílias do campo.

Além disso, a digitalização ajuda a combater o êxodo rural, ao incentivar a permanência dos jovens no campo por meio do uso de tecnologia e educação. Contribuindo, deste modo, para o desenvolvimento do semiárido que enfrentam desafios de tecnológicos, clima e infraestrutura.

Mundo Agro: Quais são os próximos passos da CabraTech em termos de evolução da plataforma? Alguma nova funcionalidade prevista?

Diego Freire: Os próximos passos da CabraTech envolvem a ampliação do uso da inteligência artificial para além da pesagem por imagem. Estamos desenvolvendo uma nova funcionalidade de diagnóstico por imagem, que permitirá ao produtor identificar possíveis enfermidades em seus animais apenas com uma foto, recebendo orientações sobre sintomas, prevenção e cuidados iniciais.

