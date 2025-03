Venda de maquinários e equipamentos cresce 19,5% em janeiro de 2025 As importações de maquinários agrícolas também registraram alta, e uma modalidade, o consórcio, tem se destacado em usinas de cana-de-açúcar Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 08/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/03/2025 - 02h00 ) twitter

Venda de máquinas agrícolas cresce em janeiro Foto cedida: Multimarcas Consórcios

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) divulgou os dados de janeiro. O setor iniciou o ano de 2025 com um crescimento na receita líquida de vendas e no consumo, uma alta de 19,5% na comparação com o mesmo período de 2024, alcançando R$ 20,5 bilhões de receita líquida.

O desempenho da indústria de máquinas e implementos agrícolas e de exportação apresentou bons números. A venda interna de colheitadeira teve uma alta de 5,7% se comparado a variação interanual 2024/2025. O mesmo aconteceu com a venda de tratores, crescimento de 60,2%.

Devido à alta dos juros e da Selic, algumas usinas de cana-de-açúcar aderiram ao modelo de compra por consórcio.

“O consórcio, além de ser uma opção viável em tempos de incerteza econômica, reforça seu papel como aliado indispensável para a modernização do agronegócio e para o fortalecimento de um setor vital à economia brasileira”, disse Fernando Lamounier, sócio executivo da Multimarcas Consórcios.

A JP Andrade Agropecuária, de Frutal, decidiu experimentar a nova forma de comprar máquina. A empresa adquiriu sete cotas de R$ 500 mil, fazendo uma carteira de R$ 3,5 milhões. Em janeiro deste ano, a usina foi contemplada em sorteio para dar lance nos sete grupos e comprou duas máquinas. Com o valor, a empresa adquiriu uma colheitadeira e uma plantadora no valor de R$1,8 milhão.

“Embora existam opções de financiamento, os altos juros as tornam muitas vezes inviáveis. Já o consórcio se ajusta perfeitamente às necessidades do setor, conquistando uma crescente credibilidade. Por isso, cada vez mais, os consumidores, ao planejar suas compras, optam por essa modalidade como uma solução econômica para alcançar seus objetivos”, explicou Lamounier.

