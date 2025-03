Vendas de flores devem crescer 8% no Dia da Mulher O comércio online estima alta de 18% e a média de gasto deve ser de R$ 190 Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 04/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vendas de flores no Dia da Mulher Foto cedida: Ibraflor

A celebração do Dia da Mulher deve impulsionar o mercado de floricultura no Brasil, considerada uma das datas mais importantes para o setor.

Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura, Ibraflor, os empresários estão otimistas e na expectativa de um aumento de 8% nas vendas em comparação com 2024.

Os buquês devem ser o mais procurados. As flores preferidas para compor o arranjo são rosas vermelhas, alstroemerias, gypsophila, tango, ruscus e as orquídeas Phalaenopsis.

“A floricultura nacional está preparada para atender a essa demanda crescente com produtos frescos, de alta qualidade e com arranjos especiais, na certeza de que, mais uma vez, o Dia da Mulher será celebrado com muita cor e afeto”, disse o presidente do Ibraflor, Jorge Possato.

‌



O Mundo Agro conversou com Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores, que estima uma alta de 18% e com previsão de atender mais de 12 mil pedidos.

Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores Foto cedida : Giuliana Flores

Mundo Agro: A lembrancinha faz a diferença. Por que será que a flor ficou marcada como lembrança de presente do Dia da Mulher?

‌



Clóvis Souza: A comemoração do Dia da Mulher inaugura o calendário de datas comemorativas que aquecem o mercado varejista, sobretudo na venda de flores, arranjos e presentes. Participar deste dia tão importante é gratificante, por celebrar o protagonismo da mulher, oferecendo experiências únicas através de produtos memoráveis. E, entre todas as opções, a flor se destaca como a lembrança perfeita, pois carrega um simbolismo poderoso de afeto, gratidão e reconhecimento. Mais do que um presente, é um gesto atemporal que transmite emoção sem precisar de palavras, reforçando a delicadeza, a força e a beleza que cada mulher representa. Essa tradição se consolidou justamente por transformar um simples ato em uma lembrança marcante, tornando o Dia da Mulher ainda mais especial.

Mundo Agro: E qual flor é a mais vendida nesta data?

‌



Clóvis Souza: Para essa data, acreditamos que as flores que terão mais saída serão, primeiro, as orquídeas e, depois, as rosas.

Mundo Agro: Qual é o perfil do comprador?

Clóvis Souza: Nessa data, quem mais compra são os homens para suas mulheres, filhas e mães. Na sequência, estão as empresas, que presenteiam suas colaboradoras, e, em terceira posição, as mulheres que presenteiam amigas.