Com aumento de ameaças em dia de julgamento de Bolsonaro, STF vai ampliar segurança e restringir acessos O STF marcou para 25 e 26 de março o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto plano de golpe de Estado Quarta Instância|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window e Clébio CavagnolleOpens in new window 19/03/2025 - 14h40 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com aumento de ameaças em dia de julgamento de Bolsonaro, STF vai ampliar segurança e restringir acessos Gustavo Moreno/STF/03.05.2024

O STF (Supremo Tribunal Federal) vai ampliar a segurança da Corte com reforço da Polícia Militar no entorno do prédio e vai fazer um plano para evitar ataques cibernéticos nas próximas terça-feira (25) e quarta-feira (26), dia do julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A fase final de ajustes será nesta quinta-feira. O Blog apurou que desde que o tribunal marcou o julgamento tem recebido diversas ameaças, com aumento expressivo de ataques. Alguns por telefone, outros por e-mail.

A ideia do STF também é restringir o número de pessoas nas dependências da Corte. Além disso, também haverá mudanças no trânsito.

Julgamento

O STF marcou para 25 e 26 de março o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas por envolvimento em um suposto plano de golpe de Estado. O julgamento vai acontecer na Primeira Turma do STF em três sessões: duas no dia 25, às 9h30 e às 14h, e a terceira no dia 26, às 9h30.

‌



Caso a denúncia seja aceita pelo STF, os denunciados se tornam réus e passam a responder penalmente pelas ações na corte.

Então, os processos seguem para a fase de instrução, composta por diversos procedimentos para investigar tudo o que aconteceu e a participação de cada um dos envolvidos no caso. Depoimentos, dados e interrogatórios serão coletados neste momento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.