Mesmo com manifestação pela anistia, STF não pretende suspender sessão de julgamentos

Com manifestação pela anistia, STF não prevê cancelar e suspender sessão de julgamentos Lula Marques/Agência Brasil - 26.3.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou uma manifestação pela “anistia humanitária” aos condenados pelos atos do 8 de Janeiro na próxima quarta-feira (7), em Brasília. O Blog apurou que, até o momento, não há previsão para o STF (Supremo Tribunal Federal) suspender nem cancelar sessão de julgamento. A própria Corte informou que não houve nenhuma alteração nos eventos e sessões da semana em razão da manifestação.

A manifestação sairá da Torre de TV, na região central da capital, em direção à Praça dos Três Poderes, mais especificamente no Congresso Nacional. Entretanto, haverá um reforço policial nos arredores da Corte, que já é cercada por grades.

O ex-presidente quer participar do ato, mas já foi recomendado pelos médicos a não comparecer. Bolsonaro recebeu alta neste domingo (4), após 23 dias internado por uma cirurgia no intestino.

