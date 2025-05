Brasil registra 98 mortes e 892 acidentes em rodovias durante feriado do Dia do Trabalhador Fiscalização que durou cinco dias resultou na aplicação de 37.865 infrações e autuação de 602 condutores por embriaguez ao volante Brasília|Do R7, em Brasília 05/05/2025 - 16h24 (Atualizado em 05/05/2025 - 16h24 ) twitter

Operação de fiscalização durou cinco dias Divulgação/PRF - 05/05/2024

A Polícia Rodoviária Federal registrou 98 mortes e 945 feridos nas rodovias do país durante o feriadão de 1° de maio.

A operação de fiscalização nas estradas ocorreu entre 30 de abril e 4 de maio, e resultou na aplicação de 37.865 infrações, sendo a maioria delas por embriaguez ao volante e excesso de velocidade.

De acordo com o balanço, os agentes fiscalizaram 81.141 pessoas e 70.573 veículos. Ao todo foram registrados 892 acidentes de trânsito.

Além disso, os agentes autuaram 602 condutores por infrações relacionadas à alcoolemia, sendo 504 por recusa do teste de bafômetro e 95 por constatação de álcool. Ao todo, 54 motoristas acabaram detidos por apresentarem teor alcóolico elevado.

Já as câmeras instaladas nas rodovias federais registraram 20.557 imagens de veículos transitando com velocidade acima do limite.

