Para desocupar Senado, Alcolumbre ameaçou suspender mandatos de Girão e Magno Oposição ocupou o plenário após prisão domiciliar de Bolsonaro R7 Planalto|Rute Moraes, do R7, em Brasília 08/08/2025 - 16h26 (Atualizado em 08/08/2025 - 17h04 )

Alcolumbre teria se incomodado com o fato de Magno Malta ter se acorrentado à cadeira da Presidência Edilson Rodrigues/Agência Senado -7/08/2025

Durante reunião na noite da quarta-feira (6) com integrantes da oposição no Senado, o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (União-AP), disse que, se o grupo não desocupasse o plenário do Senado, iria colocar para análise da mesa diretora dois pedidos para a suspensão de seis meses dos mandatos dos senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES).

Conforme apurou o R7, apesar de a ocupação, que começou na tarde da terça-feira (5), ter sido feita por um grupo maior de senadores, Alcolumbre teria ponderado que apenas os dois sentaram-se na cadeira da Presidência.

Malta, inclusive, chegou a se acorrentar à cadeira na madrugada da quarta-feira e registrou o momento em vídeos divulgados nas redes sociais, o que teria irritado Alcolumbre. Em outro momento, Malta também apareceu acorrentado à mesa ao lado de colegas senadores.

Na tarde da quarta, Alcolumbre se reuniu com líderes partidários do Senado e, posteriormente, se encontrou apenas com líderes da oposição, a exemplo dos senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Marcos Rogério (PL-RO) e Rogério Marinho (PL-RN).

Marinho e Rogério, porém. também estiveram na primeira reunião com os demais líderes.

Após o encontro, Alcolumbre comunicou que teria sessão semipresencial na quinta-feira (7) pela manhã. Os senadores ainda permaneceram no plenário até a manhã de ontem, mas desobstruíram pouco antes de Alcolumbre chegar ao local.

Ao R7, Girão e Malta negaram que tenham recebido qualquer tipo de ameaça sobre suspensão de seus mandatos.

“Só para deixar claro, o líder Rogerio Marinho e o Senador Marcos Rogério participaram dessa reunião de todos os líderes e meu nome não foi citado nenhuma vez. Isso não é verdade por que na reunião seguinte que eu estava presente também não foi citado nada disso. O título da matéria está induzindo a um fato totalmente falso”, afirmou Girão.

Procurado, Alcolumbre não retornou até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Tanto na Câmara quanto no Senado, a oposição ocupou os plenários em obstrução após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na Câmara, eles pleiteavam a votação do projeto da anistia e a PEC do fim do foro privilegiado a políticos.

Já no Senado o intuito era pressionar Alcolumbre a pautar o pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. O grupo angariou 41 assinaturas, número mínimo para aprovar o início do processo de investigação de um ministro.

A líderes, contudo, Alcolumbre afirmou que não pautaria o pedido nem se tivesse 81 assinaturas, pois a ação é prerrogativa da Presidência.

