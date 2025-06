Petrobras e BNDES vão apostar em startups com soluções para energia limpa Fundo pode chegar a R$ 500 milhões e busca apoiar empresas que criam tecnologias para reduzir poluição e acelerar a transição energética R7 Planalto|Do R7 04/06/2025 - 17h32 (Atualizado em 04/06/2025 - 17h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Valor para projetos de energia limpa chega a R$ 500 milhões Ari Versiani/PAC/Divulgação

Petrobras, BNDES e Finep lançaram nesta quarta-feira (4) uma chamada pública para escolher a gestora de um fundo de investimento voltado a startups e pequenas empresas que trabalham com soluções para energia limpa. O valor total pode chegar a R$ 500 milhões.

O foco são negócios com tecnologias voltadas à geração de energia renovável, armazenamento de energia, veículos elétricos, combustíveis sustentáveis, captura de carbono e redução da poluição industrial.

A Petrobras pretende entrar com até R$ 250 milhões, o BNDES com R$ 125 milhões e a Finep, com R$ 60 milhões. O restante pode vir de outros investidores interessados. A ideia é que o fundo comece a funcionar no primeiro semestre de 2026, com prazo total de até 12 anos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As empresas escolhidas para receber os investimentos precisarão ter produtos ou serviços já validados e gerar alguma receita. O foco será em negócios com potencial de crescimento e impacto, que estejam nos estágios chamados “Seed” até “Série B”.

‌



A iniciativa faz parte do programa Petrobras Innovation Ventures, criado para aproximar a estatal do ecossistema de inovação. O fundo também se conecta com o plano Nova Indústria Brasil, do governo federal, que quer incentivar a bioeconomia e a transição energética no país.

Segundo os organizadores, o objetivo é fortalecer o setor produtivo, criar novas soluções tecnológicas e auxiliar o Brasil a avançar no uso de fontes limpas de energia, em sintonia com metas globais de redução de emissões.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.