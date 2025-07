São Paulo recebe ato em defesa da soberania do país na próxima sexta-feira (25) Diversas entidades organizam a manifestação após Donald Trump pedir fim de julgamento de Jair Bolsonaro e suas consequências R7 Planalto|Do R7, em Brasília 21/07/2025 - 08h49 (Atualizado em 21/07/2025 - 08h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ato é a favor das instituições brasileiras Pixabay/@pedrokauanamorimlima

Uma série de entidades e organizações não-governamentais preparam uma manifestação na próxima sexta-feira (25) pela defesa da soberania do país. O ato, em princípio, está marcado para às 11h, na Faculdade São Francisco, no Centro de São Paulo.

Sociedade Brasileira de Ciência, Comissão Arns, Academia Brasileira de Ciências, Associação Brasileira de Imprensa, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e OAB-SP, entre outras organizações, estão envolvidas na iniciativa.

O objetivo não é defender um poder ou uma pessoa, mas todas as instituições democráticas do Brasil e a própria soberania do país.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Posts de Trump

A iniciativa resulta dos atos do governo Donald Trump que, segundo essas organizações, tentam interferir no funcionamento da democracia brasileira.

‌



Nos últimos dias, Trump vem publicando posts em que pede o fim do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e diz estar preocupado com a liberdade de expressão no Brasil.

O governo norte-americano informou que se as solicitações não forem atendidas, vai subir as tarifas do comércio com o país para 50%. Na última sexta-feira (18), também determinou a revogação do visto do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, seus familiares e “aliados”.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.