Moraes cita Machado de Assis para defender soberania do país: 'É a coisa mais bela do mundo' Ministro usou trecho do imortal da Academia de Letras para embasar medidas cautelares contra Bolsonaro Brasília|Do R7 18/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 18/07/2025 - 11h58 )

Alexandre de Moraes determinou toque de recolher e uso de tornozeleira eletrônica Gustavo Moreno/STF - 03/06/202

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), recorreu a uma citação de Machado de Assis, imortal da Academia Brasileira de Letras, para defender a soberania nacional.

“A soberania nacional é a coisa mais bela do mundo, com a condição de ser soberania e de ser nacional”, diz o trecho destacado da crônica História de Quinze Dias, publicada em 1876.

Moraes continuou a defender a soberania nacional, afirmando que ela não pode ser negociada nem extorquida, por se tratar de um dos fundamentos da República.

“O STF sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional e em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito, a independência do Poder Judiciário nacional e os princípios constitucionais brasileiros.”

Além disso, o ministro citou Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, ao afirmar que “os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis”.

