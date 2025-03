Secretaria-Geral da Presidência terá novo chefe, mas não será Guilherme Boulos O deputado federal do PSOL vem sendo apontado como substituto de Márcio Macedo, porém, fontes próximas a Lula negam R7 Planalto|Do R7 05/03/2025 - 21h00 (Atualizado em 05/03/2025 - 21h00 ) twitter

Fontes próximas a Lula dizem que Boulos não vai assumir a Secretaria-Geral da Presidência Ricardo Stuckert / PR - 29.06.2024

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) apareceu como cotado a assumir alguma pasta na Esplanada. Realmente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara mudanças em ministérios, mas o parlamentar da base governista não faz parte dos planos do petista.

O nome de Boulos apareceu com força para comandar a Secretaria-Geral da Presidência. O atual chefe da pasta, Márcio Macedo, atuou como tesoureiro da campanha de Lula, mas o presidente não tem gostado do trabalho dele.

Entretanto, segundo fontes muito próximas de Lula, Boulos também não será esse nome.

Petistas graúdos dizem que essa posição devia ser de um quadro grande do partido. Luís Dulci, nos 8 anos de Lula 1 e ,2 marcou a secretaria com capacidade de articulação política e na sociedade.

‌



Gleisi chegou a ser cotada

Macedo vai sair. Lula até pensou em colocar a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), no lugar dele. Mas a combinação de trocas no Ministério da Saúde e na SRI (Secretaria de Relações Institucionais) acabou fazendo Lula mudar de ideia.

As alterações não acabam por aí. Em entrevista à RECORD, o presidente falou que a reforma é necessária.

