Preço do arroz cai quase 14% em período de entressafra no Rio Grande do Sul

O preço do arroz em casca no Rio Grande do Sul apresentou uma queda de 13,95% em novembro, fazendo a saca de 50 kg encerrar o mês a R$ 102,23 — 6,39% abaixo do preço de outubro, que foi de R$ 111. De acordo com o Cepea , o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, essa queda é atípica para o período de entressafra.