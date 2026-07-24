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Brasil tem cota de exportação de açúcar reduzida pelos EUA

País perdeu a segunda maior cota individual entre os exportadores contemplados pelos norte-americanos

Record News Rural|Do R7

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A cota de exportação de açúcar bruto destinada ao Brasil foi reduzida pelos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA na quinta-feira (23), e as novas cotas passam a valer no ano fiscal de 2027, que se inicia em 1º de outubro deste ano e vai até 30 de setembro do próximo.

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