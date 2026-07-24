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Governo publica regras para equalização de juros do Plano Safra

Norma estabelece quais instituições financeiras poderão operar com a subvenção da União

Record News Rural|Do R7

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O Ministério da Fazenda publicou uma portaria que regulamenta o pagamento da equalização de juros das operações de crédito rural no Plano Safra 2026/27.

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