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Cotação da arroba do boi em SP se aproxima dos estados produtores

Formação dos valores depende das características locais de oferta e demanda de animais para abate

Record News Rural|Do R7

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A formação dos preços da arroba do boi está condicionada às características locais de oferta e demanda de animais para abate pelo Brasil.

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