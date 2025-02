Otimismo marca início da colheita de soja no Brasil, apesar da queda nos preços

A colheita da safra 2024/2025 de soja começou no Brasil com otimismo entre os produtores, impulsionada pela estimativa da Conab, que projeta uma produção recorde de 166 milhões de toneladas, segundo dados divulgados em novembro de 2024. Embora o Cepea tenha registrado queda nos preços da oleaginosa devido ao aumento da oferta, fatores como menor produção na Argentina, oscilações do dólar e incertezas sobre as políticas comerciais do novo governo dos Estados Unidos limitaram a desvalorização no mercado interno. Na última semana, o mercado físico nacional apresentou maior liquidez, refletindo o equilíbrio entre os desafios externos e o ritmo da comercialização doméstica.