Pesca do camarão está proibida no Rio de Janeiro até abril

O período de "defeso do camarão" teve início nesta terça-feira (28), no Rio de Janeiro , e seguirá até o dia 28 de abril. Durante esse prazo, ficam proibidas a pesca, a caça e a coleta do crustáceo. A proibição temporária vale para as espécies sete-barbas, rosa, santana, vermelho e barba-ruça e tem como objetivo permitir a reprodução e o desenvolvimento dos camarões.



Em Macaé, no litoral norte do estado, 450 pescadores receberão o "seguro defeso", benefício que visa a contribuir para a manutenção da renda dos profissionais que não poderão exercer suas atividades durante o período.