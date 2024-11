Efetivo da Polícia Civil segue em sobreaviso no Distrito Federal após atentado terrorista

O efetivo da Polícia Civil do Distrito Federal permanece em estado de alerta, com todos os agentes em regime de prontidão para ações imediatas, após o atentado terrorista ao Supremo Tribunal Federal , na Praça dos Três Poderes, na noite de quarta-feira (13). O ataque é investigado pela Polícia Federal com o apoio da Polícia Militar do DF. Além disso, o Gabinete de Segurança Institucional acionou o Plano Escudo, que envolve a presença da tropa de choque em pontos estratégicos da capital federal, como o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Jaburu e a Granja do Torto.