Governo quer acelerar debate sobre o fim da escala 6x1

Caso projeto em regime de urgência seja enviado, Câmara e Senado teriam 45 dias para análise

Conexão Record News|Do R7

O Palácio do Planalto deve enviar ao Congresso um projeto próprio para acabar com a escala 6x1, apesar da tramitação de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) sobre o assunto ter avançado nesta semana na Câmara dos Deputados.

