Governo quer acelerar debate sobre o fim da escala 6x1

O Palácio do Planalto deve enviar ao Congresso um projeto próprio para acabar com a escala 6x1, apesar da tramitação de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) sobre o assunto ter avançado nesta semana na Câmara dos Deputados.



