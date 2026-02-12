Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Regime de Moscou intensifica controle sobre plataformas digitais

Aplicativos tinham mais de 100 milhões de usuários no país; plataforma disse que decisão é um "retrocesso"

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

O governo russo bloqueou o acesso a redes sociais ligadas à Meta, como Instagram, Facebook, WhatsApp e ao próprio aplicativo da corporação, que somava mais de 100 milhões de usuários no país.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • russia
  • redes-sociais
  • alerta-brasil
  • meta

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.