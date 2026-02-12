Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

Rodovias registraram mais de 70 mil acidentes em 2025

Ocorrências deixaram 6 mil mortos e 83 mil feridos ao longo do último ano

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

Em entrevista ao Jornal da Record News, Fernanda Rezende, diretora-executiva da CNT (Confederação Nacional dos Transportes), repercute número crescente de acidentes em rodovias do Brasil.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Rodovias
  • brasil
  • acidente-de-transito
  • jornal-da-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.