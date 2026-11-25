Economistas apontam que o começo do novo imposto sobre o consumo, previsto na reforma tributária, unido ao fim da escala 6x1, deve pressionar a inflação no Brasil no começo de 2027.



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