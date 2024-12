Malas de fotógrafo brasileiro são abertas em Paris, mas não possuem rastros de seu desaparecimento

Diretamente de Paris, a correspondente internacional Patricia Nielsen compartilhou as atualizações sobre o caso do fotógrafo brasileiro desaparecido há oito dias, em Paris. A polícia parisiense abriu as bagagens de Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, nesta terça-feira (3), mas não encontrou indícios que expliquem o desaparecimento. As malas serão enviadas para o Brasil nos próximos dias, para passar por uma perícia final. Sousa foi socorrido por bombeiros ao cair no rio Sena e alertou um amigo francês que iria procurar a empresa responsável pela locação do seu apartamento em Paris para estender sua permanência na cidade, mas o brasileiro não foi mais visto.