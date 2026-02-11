Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Rússia ameaça responder caso Groenlândia seja militarizada

Países europeus enviaram pequenas tropas após Trump expressar desejo de anexar território

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Nos últimos dias, países europeus enviaram pequenos contingentes de tropas à região após declarações do presidente dos Estados Unidos sobre a intenção de anexar o território.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Groenlândia
  • Rússia
  • donald-trump
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.