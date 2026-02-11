Logo R7.com
Ciclone Gezani provoca destruição em cidade de Madagascar

Rajadas de vento chegaram a 250km/h; fenômeno deve atingir Moçambique na sexta (13)

O ciclone Gezani atingiu Madagascar nesta quarta-feira (11), resultando em pelo menos 31 mortes. O fenômeno devastou a cidade de Toamasina com ventos que chegaram a 250 km/h.

