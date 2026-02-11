Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Presidente do Irã diz que país aceita receber inspeções

Masoud Pezeshkian afirmou que não vai ceder a 'exigências excessivas'

Link Record News|Do R7

  • Google News

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta semana que o país está disposto a receber inspeções para provar que desenvolveu um programa nuclear com fins pacíficos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Arsenal (armas)
  • Irã
  • Presidente
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.