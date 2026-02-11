Presidente do Irã diz que país aceita receber inspeções
Masoud Pezeshkian afirmou que não vai ceder a 'exigências excessivas'
O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta semana que o país está disposto a receber inspeções para provar que desenvolveu um programa nuclear com fins pacíficos.
Últimas
Ciclone Gezani provoca destruição em cidade de Madagascar
Rajadas de vento chegaram a 250km/h; fenômeno deve atingir Moçambique na sexta (13)
Presos políticos devem ser liberados até sexta (13) na Venezuela
Carlos Alberto Azuaje se juntou a famílias de presos para pedir libertações
Transferências via Pix cresceram 33,4% em 2025 em comparação com o ano anterior
Banco Central registra movimentação de R$ 35,3 trilhões pelo serviço no ano passado e bate recorde
Temperaturas despencam em Cuba após chegada de frente fria
Termômetros em cidade vizinha à capital Havana marcaram 0 ºC
Criminosos cavam túnel para acessar banco no Uruguai
Grupo de suspeitos é formado também por brasileiros e paraguaios
Exército sírio entra em região dominada pelos curdos
Acesso é parte de acordo firmado entre o governo e grupo rebelde
Metrô, ônibus e bondes na Alemanha pararam nesta segunda-feira (2)
Sindicato convoca greve após impasse nas negociações trabalhistas
Pelo menos 25 pessoas morrem em incêndio na Índia
Polícia prende dono e gerente do armazém onde o fogo começou; buscas por desaparecidos coninua
EUA anunciam suspensão parcial de embargos ao petróleo venezuelano
Medida foi anunciada após Parlamento do país sul-americano aprovar reforma de lei
Canadá libera transferência de belugas para os EUA
Animais corriam risco de ser sacrificados após fechamento de parque temático
Paleontólogos descobrem fóssil de espécie desconhecida
Crânio era de um animal semelhante a um lagarto, que viveu há 240 milhões de anos
EUA devolvem petroleiro venezuelano interceptado no Caribe
Motivo da decisão não foi revelado; embarcação foi abordada em 7 de janeiro
Autoridades não poderão prender refugiados que aguardam green card no Minnesota (EUA)
Estado vive momento de tensão após operação federal deixar dois cidadãos americanos mortos em Minneapolis
Japão pede que pescadores fiquem longe de ilhas no Pacífico
Orientação do governo visa evitar choque diplomático com a China