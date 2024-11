‘Pacote está sendo visto pelo mercado como fraco, pois será esvaziado no Congresso’, diz economista

O mercado financeiro “não viu com bons olhos” o pacote fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), de acordo com o assessor financeiro Flávio Freitas. Em entrevista ao Alerta Brasil , ele comenta os reflexos negativos, como a forte queda na Bolsa de Valores e a alta do dólar , que já encostou nos R$ 6 na manhã desta quinta-feira (28). Freitas afirma que as “medidas estão sendo consideradas fracas, pois serão esvaziadas no Congresso”. Embora a equipe econômica tenha focado os benefícios que parte da população receberá neste primeiro momento, como a isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5.000, “a médio e longo prazo essa proposta vai consumir o ganho de uma forma muito mais acelerada com o aumento da inflação”.