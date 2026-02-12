Setor de serviços recua no mês de dezembro
No balanço do ano fechou com alta de 2,8%; dados foram divulgados pelo IBGE
O setor de serviços recuou em dezembro, mas fechou 2025 com alta de 2,8%. Os dados foram divulgados, nesta quinta-feira (12), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
