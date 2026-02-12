IRPF: governo envia alertas sobre isenção de R$ 5.000

A Receita Federal vai enviar alertas com informações sobre a nova tabela do IR para quem recebe até R$ 5.000 e será isento. Os alertas vão chegar pela plataforma gov.br e também por mensagens de aplicativos.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!