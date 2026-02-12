Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

IRPF: governo envia alertas sobre isenção de R$ 5.000

Comunicados vão chegar pela plataforma 'gov.br' e também por mensagens de aplicativos

Hora News|Do R7

  • Google News

A Receita Federal vai enviar alertas com informações sobre a nova tabela do IR para quem recebe até R$ 5.000 e será isento. Os alertas vão chegar pela plataforma gov.br e também por mensagens de aplicativos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • IR (Imposto de Renda)
  • Receita Federal
  • golpe
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.