Novas regras dos benefícios já estão em vigor

Desde terça-feira (10), novas regras para o vale-alimentação e o vale-refeição estão em vigor no Brasil. O economista Ricardo Buso explica que essas medidas fazem parte do Programa de Alimentação do Trabalhador.



