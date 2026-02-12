Logo R7.com
Novas regras dos benefícios já estão em vigor

Mudanças limitam taxas, aceleram repasses e ampliam o uso do cartão em diferentes maquininhas

Conexão Record News|Do R7

Desde terça-feira (10), novas regras para o vale-alimentação e o vale-refeição estão em vigor no Brasil. O economista Ricardo Buso explica que essas medidas fazem parte do Programa de Alimentação do Trabalhador.

