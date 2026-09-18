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Preso tenta escapar de tribunal nos EUA após sentença

Ele conseguiu romper algemas e agredir policial; homem foi condenado por agressão

Alerta Brasil|Do R7

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Um homem tentou fugir de um tribunal em Ohio na última segunda-feira (14) após receber sentença. Ele chegou a romper as algemas e agredir um policial, mas foi contido.

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