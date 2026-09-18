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Vídeo de bodycam mostra momento de ataque dentro de prédio

Homem atirou contra ex-mulher, matou quatro pessoas e disparou contra policiais

Alerta Brasil|Do R7

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Um homem atirou contra a ex-mulher, invadiu um condomínio e matou quatro pessoas nos Estados Unidos.

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