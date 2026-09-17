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Irmã de Kim Jong-un defende arsenal nuclear norte-coreano

Segundo ela, posição de Pyongyang não pode ser revertida sob nenhuma circunstância

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A influente irmã do líder norte-coreano, Kim Yo-jong, reafirmou a posição inabalável da Coreia do Norte como potência nuclear.

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