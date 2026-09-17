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Fogos de artifício atingem praça lotada e deixam feridos

Imagens mostram famílias correndo para escapar das explosões durante celebração no México

Link Record News|Do R7

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Durante as comemorações do Dia da Independência do México no estado de Chiapas, um incidente com fogos de artifício resultou em caos e deixou pelo menos quatro pessoas feridas.

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