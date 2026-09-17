Fogos de artifício atingem praça lotada e deixam feridos
Imagens mostram famílias correndo para escapar das explosões durante celebração no México
Durante as comemorações do Dia da Independência do México no estado de Chiapas, um incidente com fogos de artifício resultou em caos e deixou pelo menos quatro pessoas feridas.
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