Ações da Embraer disparam após isenções tarifárias nos EUA Empresa fortalece presença estratégica na aviação regional dos EUA Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 18h20 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h20 )

80% da aviação regional dos EUA é feita com jatos da Embraer, diz professor ao comentar isenção

As ações da Embraer subiram mais de 6% após aeronaves civis e componentes escaparem da tarifa adicional imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A empresa destacou a relevância de suas operações para as economias do Brasil e dos EUA, mantendo uma taxa de exportação de 10% desde abril.

Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais na ESPM, explicou que 80% da aviação regional nos Estados Unidos é feita com jatos da Embraer, essencial para a infraestrutura de aeroportos importantes, como os de Nova York e Washington. Ele ressaltou que a presença da Embraer no mercado americano é fundamental, sendo praticamente insubstituível.

A isenção de tarifas fortalece a posição estratégica da Embraer, que inclui diversos setores além da aviação civil. Componentes industriais e outros produtos, vitais para a economia norte-americana, também foram beneficiados pelas exceções tarifárias anunciadas.

