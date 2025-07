Acordo fechado por Coreia do Sul e EUA deve ficar de 'ensinamento' para sul-americanos; entenda

O governo dos Estados Unidos chegou a um acordo com a Coreia do Sul . Segundo Donald Trump, Washington vai cobrar uma tarifa de 15% sobre as importações sul-coreanas, abaixo dos 25% previstos. Seul também concordou em investir US$ 350 bilhões em projetos selecionados pelo presidente norte-americano e comprar produtos energéticos no valor de US$ 100 bilhões. Trump ainda acrescentou que a Coreia do Sul não vai impor taxas de importação a produtos americanos.



O método de negociação americano para impor tarifas comerciais aos países e exigir taxação zero em seus produtos é uma “extorsão”, comenta Ricardo Cabral, professor e analista de relações internacionais. Segundo ele, o compromisso firmado tem impacto geopolítico relevante devido à localização estratégica do país asiático, que fica próxima de adversários norte-americanos.



Ao Conexão Record News desta quinta-feira (31), Cabral alerta que “isso fique de ensinamento para alguns países sul-americanos”, ao criticar o modelo americano de negociação. O acordo obriga a Coreia do Sul a abrir seu mercado a produtos dos EUA sem tarifas, enquanto aceita ser taxada por Washington.



Cabral ainda destaca a importância estratégica da região no contexto das tensões com a Coreia do Norte e a China. “Os americanos têm bases ali”, diz o especialista, explicando que há um cerco geopolítico que envolve também o Japão e as Filipinas, aliados dos EUA na contenção da influência chinesa no Mar do Sul da China.