AGU exige remoção de chatbots da Meta por conteúdo impróprio

Medida visa proteger crianças de diálogos inapropriados com IA

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • A AGU notificou a Meta para remover chatbots com conteúdo sexual e solicitar ações para proteger menores.
  • Advogado Luiz Augusto D'Urso criticou plataformas como YouTube por permitir conteúdos sensuais envolvendo crianças.
  • Ele propôs soluções como identificação de menores e cadastro obrigatório para interação com IA.
  • Discussões sobre regulamentações mais rigorosas para prevenir a sensualização infantil online foram impulsionadas por denúncias do influenciador FELCA.

 

A Advocacia-Geral da União (AGU) notificou a Meta para remover chatbots que simulam crianças e promovem conteúdo sexual em até 72 horas. A empresa também deve informar as ações para evitar que menores acessem conteúdos impróprios.

Em entrevista ao Conexão RECORD News, o advogado Luiz Augusto D’Urso destacou a importância dessa medida e criticou plataformas como YouTube por permitirem vídeos sensuais envolvendo menores. Ele sugere soluções como identificação de menores, cadastro obrigatório para interação com inteligência artificial e filtragem de resultados.

D’Urso enfatizou a necessidade de colaboração entre famílias, Estado e plataformas para proteger crianças. As denúncias do influenciador Felca destacaram a negligência diante de vídeos inadequados, impulsionando discussões sobre regulamentações mais rigorosas para prevenir a sensualização infantil online.

O que a Advocacia-Geral da União (AGU) exigiu da Meta em relação aos chatbots?

A AGU notificou a Meta para remover chatbots que simulam crianças e promovem conteúdo sexual em até 72 horas.


Quais medidas a Meta deve tomar além da remoção dos chatbots?

A Meta deve informar as ações que serão adotadas para evitar que menores acessem conteúdos impróprios.

Qual a importância da medida segundo o advogado Luiz Augusto D’Urso?

D’Urso destacou que a medida é crucial e criticou plataformas como YouTube por permitirem conteúdo sensual com menores, propondo a identificação de usuários menores e medidas de filtragem.


Como o influenciador FELCA contribuiu para a discussão sobre o conteúdo impróprio?

As denúncias do influenciador FELCA ressaltaram a negligência com vídeos inadequados, gerando discussões sobre a necessidade de regulamentações mais rigorosas para prevenir a sensualização infantil online.

