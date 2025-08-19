AGU exige remoção de chatbots da Meta por conteúdo impróprio
Medida visa proteger crianças de diálogos inapropriados com IA
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A Advocacia-Geral da União (AGU) notificou a Meta para remover chatbots que simulam crianças e promovem conteúdo sexual em até 72 horas. A empresa também deve informar as ações para evitar que menores acessem conteúdos impróprios.
Em entrevista ao Conexão RECORD News, o advogado Luiz Augusto D’Urso destacou a importância dessa medida e criticou plataformas como YouTube por permitirem vídeos sensuais envolvendo menores. Ele sugere soluções como identificação de menores, cadastro obrigatório para interação com inteligência artificial e filtragem de resultados.
D’Urso enfatizou a necessidade de colaboração entre famílias, Estado e plataformas para proteger crianças. As denúncias do influenciador Felca destacaram a negligência diante de vídeos inadequados, impulsionando discussões sobre regulamentações mais rigorosas para prevenir a sensualização infantil online.
O que a Advocacia-Geral da União (AGU) exigiu da Meta em relação aos chatbots?
A AGU notificou a Meta para remover chatbots que simulam crianças e promovem conteúdo sexual em até 72 horas.
Quais medidas a Meta deve tomar além da remoção dos chatbots?
A Meta deve informar as ações que serão adotadas para evitar que menores acessem conteúdos impróprios.
Qual a importância da medida segundo o advogado Luiz Augusto D’Urso?
D’Urso destacou que a medida é crucial e criticou plataformas como YouTube por permitirem conteúdo sensual com menores, propondo a identificação de usuários menores e medidas de filtragem.
Como o influenciador FELCA contribuiu para a discussão sobre o conteúdo impróprio?
As denúncias do influenciador FELCA ressaltaram a negligência com vídeos inadequados, gerando discussões sobre a necessidade de regulamentações mais rigorosas para prevenir a sensualização infantil online.
Veja também
Especialista diz que o setor brasileiro possui todos os certificados necessários para exportação; empresas já começaram a demitir
Conexão Record News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!