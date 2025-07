IA feita em código aberto acelera desenvolvimento de tecnologias, aponta especialista

O advogado especialista em direito digital Flávio D’Urso comenta, no Conexão Record News desta segunda-feira (7), os impactos da declaração conjunta do Brics sobre o uso da inteligência artificial . O documento defendeu o desenvolvimento da IA em código aberto com o compartilhamento global de tecnologias e conhecimentos.



Para D’Urso, o código aberto possibilita que vários desenvolvedores consigam contribuir com um único sistema. “Pesquisadores e interessados poderão contribuir para mitigar eventuais falhas, ajudar o desenvolvimento da inteligência artificial”, defende. Ele cita o DeepkSeek , sistema da China , integrante do bloco, como exemplo em funcionamento.



O especialista também destaca os desafios da geração de renda com conteúdo gerado por este sistema. “Efetivamente isso dificulta a monetização daquela ferramenta”, afirma. Apesar disso, ele defende o modelo por permitir agilidade e segurança: “Imagine que você tem uma infinidade de pessoas que vão estar testando aquele sistema [...] gera [...] a possibilidade de um desenvolvimento veloz dessa tecnologia”, completa.



D’Urso alerta ainda sobre a necessidade de atenção por parte dos usuários, especialmente quanto ao uso de dados sensíveis. Ele cita preocupações da declaração do Brics com temas como o direito de propriedade intelectual. “Isso é de extrema importância, como como são utilizados, como são valorizados os sentidos referenciados, como são monetizados, isso merece um destaque.”, diz D’Urso.