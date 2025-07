Aumento de Hepatite A em São Paulo está ligado à queda na vacinação Painel online ajuda a monitorar casos em tempo real no estado Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 18h17 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h17 ) twitter

'A queda de vacinação é um problema sério', afirma médico sobre aumento de casos de hepatite A em SP

O estado de São Paulo registrou um aumento alarmante de 90% nos casos de hepatite A este ano. Para enfrentar essa situação, o governo lançou um painel online que permite acompanhar em tempo real o número de casos e a taxa de incidência da doença. Essa iniciativa integra a campanha Julho Amarelo, focada na prevenção das hepatites virais.

O pediatra e infectologista Marcelo Otsuka explica que a transmissão ocorre principalmente por alimentos e água contaminados. Ele destaca que a queda na vacinação tem contribuído significativamente para o aumento dos casos e reforça a necessidade de atualizar a imunização daqueles que não receberam a vacina anteriormente.

Além da vacinação, práticas de higiene são cruciais para evitar a doença. Lavar as mãos e alimentos e evitar contato com água contaminada são medidas essenciais. Otsuka alerta que nem sempre os sintomas clássicos, como icterícia, aparecem; outros sinais incluem dor abdominal e vômito, exigindo avaliação médica.

Embora a hepatite A não cause doenças crônicas como as variantes B e C, ela pode levar a quadros graves, necessitando até transplantes de fígado. Mesmo vacinados devem manter cuidados de higiene, pois nenhuma vacina oferece proteção total.

Assista ao vídeo - 'A queda de vacinação é um problema sério', afirma médico sobre aumento de casos de hepatite A em SP

