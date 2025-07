Banco Central deve manter Selic em 15%, economista critica Economista Miguel Daoud destaca dificuldades econômicas com taxa alta Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 15h59 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h59 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O Banco Central deve manter a taxa Selic em 15% ao ano.

Economista Miguel Daoud critica os efeitos da alta taxa de juros na economia.

A alta Selic dificulta operações econômicas devido à dificuldade de rentabilidade para cobrir custos de empréstimos.

Daoud sugere mudanças estruturais no governo e no Congresso para reduzir a taxa de juros rapidamente.

Banco Central deve manter juros em 15%, e economista critica: 'É uma taxa de agiotagem'

O Comitê de Política Monetária do Banco Central realiza uma reunião para definir a taxa Selic, com expectativa de manutenção em 15% ao ano. A decisão final será anunciada na quarta-feira. Durante participação no programa Conexão Record News, o economista Miguel Daoud expressou preocupações com a alta taxa de juros.

Daoud destaca que essa taxa dificulta operações econômicas, pois muitos não conseguem a rentabilidade necessária para cobrir os custos dos empréstimos. Ele observa que a economia nacional depende fortemente de crédito, tornando a taxa de juros uma commodity valiosa.

As discussões sobre a Selic são centrais para o cenário econômico atual, influenciando outras taxas e impactando a dívida governamental. Daoud sugere que mudanças estruturais no governo e no Congresso são necessárias para reduzir rapidamente os juros.

