Análise: governo ‘acerta a mão’ em programa que devolve impostos de pequenos exportadores

O presidente Lula sancionou nesta segunda-feira (28) a lei que cria o Programa Acredita Exportação , que devolverá impostos de pequenos exportadores . O projeto deve beneficiar mais de 11 mil empresas. A lei, aprovada por unanimidade pelo Congresso, no começo do mês, antecipa os efeitos da reforma tributária, que só entra em vigor em 2027.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (29), Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, diz que a iniciativa é uma intenção positiva. “O governo acerta a mão mesmo nessa jogada de poder apoiar, porque é o que precisa, as empresas precisam do governo, o governo precisa das empresas para poder arrecadar os impostos e arcar com saúde, segurança e os demais custos da sociedade”, analisa.



Simões ainda explica o funcionamento do programa, na prática. “Você vai ter a questão de devolução de impostos, vai ser meio que uma redução de impostos com devolução das vendas para poder compensar outro imposto, ou seja, para micro, pequenas e médias empresas”, completa.