Mercado está instável, mas não deve afastar quem investe a longo prazo, diz economista

“O mercado tem muitas vezes o comportamento do depressivo. Ora ele está otimista demais, ora pessimista demais, mas sempre exagerando", analisa o economista Miguel Daoud sobre a queda da Bolsa de Valores . A avaliação ocorre após a instabilidade causada pelas tensões comerciais com os Estados Unidos, que também pressionaram o dólar para cima, próximo de R$ 5,60.



Ao programa Conexão Record News desta terça-feira (29), o especialista afirma que "o comportamento do mercado é exatamente a expectativa", e que essa percepção, mesmo sem mudanças concretas, já impacta os investidores. Para ele, a volatilidade atual é parte do processo, mas não deve afastar quem pensa no longo prazo.