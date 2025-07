São Paulo deve continuar com temperaturas amenas e tempo firme e seco, diz meteorologista

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (29), o meteorologista da Climatempo Vitor Takao destaca a queda de temperatura na região Centro-sul do Brasil, que chegou a apresentar focos de geada. No Rio de Janeiro , o clima instável é acompanhado pela possibilidade de chuvas intermitentes, enquanto São Paulo tem alerta para baixa umidade do ar, mas deve permanecer com o tempo firme e temperaturas amenas.