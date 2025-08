Alta de feminicídios em SP: 'Falta conscientização social para que números diminuam', diz advogada

O aumento de feminicídios em São Paulo preocupa especialistas. “É muito importante que as mulheres registrem esses boletins de ocorrência, porque o Estado e população estão com os olhos nisso para que esses números diminuam”, afirma a advogada criminalista Gabriela Camargo Corrêa. No primeiro semestre, 128 casos foram investigados no estado, com 21 mulheres assassinadas por mês, em média — são sete crimes a mais do que no mesmo período do ano passado.



Ao Conexão Record News desta sexta-feira (1º), Gabriela aponta que o problema está na falta de conscientização social. “Não só com mulheres, mas com homens”, comenta. Segundo ela, este crime é o fim de um processo de agressões anteriores: “Na maioria das vezes, ele é decorrente de uma violência doméstica que já vem acontecendo há muito tempo”.



A especialista destaca que a violência não se limita a agressões físicas: “Ela pode ser patrimonial, pode ser moral, pode ser física”. A advogada cita avanços como o aplicativo SOS Mulher e a possibilidade de registrar boletim de ocorrência pela internet, mas alerta que o apoio começa na rede próxima das vítimas. “Tem alguém do nosso lado que já passou por uma situação semelhante”, diz.